Batman 2 - James Gunn dementuje plotkę. Ten aktor nie zagra złoczyńcy

fot. IMDb

Reklama

James Gunn na platformie Threads odniósł się do plotki, według której Boyd Holbrook (znany z takich produkcji jak Sandman, Narcos czy Logan: Wolverine) miałby dołączyć do obsady Batmana 2 jako Harvey Dent, czyli złoczyńca Dwie Twarze. Podsumował ją krótko: "Fałszywa".

Następnie fani spytali filmowca, czy jego zdaniem to publicyści aktora nagłośnili tę plotkę, żeby przekonać studio do obsadzenia swojego klienta. Gunn odpowiedział, że nie uważa, by miało to "cokolwiek wspólnego z Boydem i jego ludźmi" i zwykle takie sytuacje albo są winą portali, które zostały wprowadzone w błąd przez swoich informatorów, albo "historyjkami wymyślonymi dla wyświetleń".

Wtedy podważono, czy James Gunn w ogóle ma jakąkolwiek władzę nad Batmanem 2, który rozgrywa się poza ciągłością fabularną DCU. Filmowiec odpowiedział:

Bzdura, wszystkie nowe filmy DC powstają w DC Studios.

To potwierdza, że Batman 2 będzie powstawał pod czujnym okiem DC Studios. James Gunn jednak już wcześniej optymistycznie wyrażał się o współpracy z Mattem Reevesem, reżyserem filmu. Na razie nie zapowiada się na to, żeby fani musieli obawiać się potencjalnych różnic na tle kreatywnym.

Zobacz także: Plotka Plotka

Batman - easter eggi z filmu