Kilka dni temu internet obiegła plotka o tym, że to Kumail Nanjiani może wcielić się w rolę Booster Golda w serialu DCU. Teraz James Gunn zdaje się temu tradycyjnie zaprzeczać słowami:

Nic nie jest w produkcji dopóki nie dostało zielonego światła. W tej chwili jest to Superman, Supergirl, Pingwin, Peacemaker, Lanterns i kilka animowanych projektów. Paradise Lost podobnie do wielu projektów, tych znanych i nieznanych, jest w fazie planowania. Przejdziemy do produkcji dopiero, gdy będziemy mieć scenariusze i będziemy gotowi do kręcenia, nigdy wcześniej. Na ten moment nie ma zielonego światła nic, co nie zostało oficjalnie obsadzone.

James Gunn o Peacemakerze, Waller oraz Lanterns

Wiemy już, że te projekty powstają i są w różnej fazie przygotowania. James Gunn postanowił skomentować każdy z nich:

2. sezon Peacemakera dzieje się po Supermanie. Zaczyna się w momencie, w którym kończy się pierwszy z paroma małymi zmianami. Wszystkie te projekty dzieją się w kolejności, w której otrzymają premierę. Na razie odsuwam je w głowie na bok, żeby skupić się na kręceniu. Waller jest cudowna i w bardzo aktywnej fazie wymyślania. Chris Mundy, Tom King oraz Damon Lindelof mają dużo świetnych pomysłów na temat tego, kto powinien zagrać Hala Jordana i Johna Stewarta.

Ikoniczne miejsce z komiksów pojawi się w Supermanie?

Superman kilka dni temu zakończył zdjęcia w Cleveland, gdzie ostatnie z nich kręcono za zamkniętymi drzwiami w studio. To jednak nie koniec zdjęć, bo te przeniosą się do Cincinnati. James Gunn dodał również, że na San Diego Comic-Con nie dostaniemy żadnego nowego materiału z Supermana.

Nie skończyliśmy kręcić. Zostało nadal kilka tygodni. Dopiero skończyliśmy w Cleveland. W trakcie zdjęć od razu intensywnie edytowaliśmy materiał, który nagraliśmy, więc post produkcja nie powinna potrwać długo.

Póki co jedynym aktorem, którego zauważono na planie był Edi Gathegi, czyli Mr. Terrific. To bardziej miejsce, w którym kręcone będą zdjęcia pobudza wyobraźnię fanów. Te mają odbyć się w historycznym budynku Union Terminal, w którym wiele osób upatruje podobieństwo do komiksowej Hall of Justice, która była siedzibą superbohaterów. Sami oceńcie, czy ją przypomina na zdjęciach z planu poniżej.