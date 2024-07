UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Od dawna w sieci pojawiają się różne plotki na temat serialu z Booster Goldem, jednym z superbohaterów DC. Serial został zapowiedziany przez Jamesa Gunna, ale póki co niewiele o nim wiadomo. Według źródeł Nexus Point News, do produkcji zaangażowano trzech scenarzystów - Danny'ego McBride'a, Johna Carcieriego i Jeffa Fradleya. Wszyscy trzej wspólnie pracowali nad Prawymi Gemstonami oraz Wicedyrektorami. Były to produkcje głównie komediowe, chociaż McBride i Fradley odpowiadali też za wskrzeszenie serii Halloween w 2018 roku.

Teraz to samo źródło informuje, że serial odnalazł już odtwórcę głównej roli. Nexus Point News w przeszłości podawało rzetelne informacje, ale nadal należy te doniesienia potraktować jako potencjalną plotkę. Według nich Booster Goldem w DCU będzie nie kto inny, jak Kumail Nanjiani, który w MCU wcielał się w postać Kingo w produkcji Eternals.

fot. materiały prasowe/Marvel Studios

Booster Gold - kim jest ten superbohater z DC?

