Lollipop Chainsaw RePOP sprzedaje się dobrze. Extreme rewiduje swoje prognozy finansowe

fot. Dragami Games

Gra, opracowana przez studio Dragami Games należące do firmy Extreme, zaskoczyła sukcesem samych twórców. Na skutek wyraźnego zainteresowania i wyższej niż przewidywana sprzedaży, firma Extreme zrewidowała swoje prognozy finansowe na ten rok fiskalny.

Szacunkowe przychody na koniec marca 2025 roku zostały podniesione do 75,4 miliona dolarów (z wcześniejszych 74 milionów), a prognoza zysku netto wzrosła z 4,6 miliona dolarów do 6,9 miliona dolarów.

Już w pierwszym tygodniu po premierze Lollipop Chainsaw RePOP sprzedał się w 100 tys. egzemplarzy, co stanowiło znakomity start i kluczowy czynnik przy aktualizacji prognoz. Nie wiemy, jak później wyglądała sprzedaż, ale musi być dobrze, skoro firma postanowiła się tym pochwalić w komunikacie prasowym.

Sukces Lollipop Chainsaw RePOP na nowoczesnych konsolach przyczynił się również do decyzji o wydaniu gry na starsze platformy. Już 2 grudnia posiadacze PlayStation 4 i Xbox One będą mogli sięgnąć po ten remaster i samemu przekonać się o tym, co stoi za jego popularnością.