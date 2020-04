James Gunn poleca: 54 ulubione filmy akcji reżysera Strażników Galaktyki

James Gunn w czasie pandemii koronawirusa i kwarantanny regularnie komunikuje się z fanami. Odpowiada na pytania, zdradza ciekawostki, a także poleca produkcje, które - jego zdaniem - są warte uwagi. Jakiś czas temu wymienił choćby 10 filmów, które trzeba zobaczyć w trakcie kwarantanny. Tym razem padło na filmy akcji - twórca wymienił aż 54 tytuły, które są jego absolutnie ulubionymi w tym gatunku.

Wyliczył je w kilku tweetach (link do pierwszego, rzecz jasna, zamieścimy poniżej):

https://twitter.com/JamesGunn/status/1251191860741255174

By jednak ułatwić Wam prześledzenie tej dość długiej polecajki, zebraliśmy wszystkie tytuły tutaj. Są to filmy z różnych krajów i okresów - na brak różnorodności narzekać nie można:

Kung Fu Hustle (2004)

The Matrix (1999)

The Bourne Ultimatum (2007)

Die Hard (1988)

Edge of Tomorrow (2014)

JSA: Joint Security Area (2000)

Elite Squad: The Enemy Within (2010)

Lady Vengeance (2005)

Mission: Impossible – Fallout (2018)

Bullitt (1968)

North by Northwest (1959)

The Yellow Sea (2010)

The Raid: Redemption (2012)

Hero (2002)

Night Watch (2004)

Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)

Taken (2008)

The Heroic Trio (1993)

The French Connection (1971)

Robocop (1987)

The Killer (1989)

The Legend of Drunken Master (1994)

The Legend (Fong Sai Yuk) (1993)

Mad Max: Fury Road (2015)

Kill Bill: Volume 1 (2003)

The Villainess (2017)

Revenge (2018)

Crank (2006)

Kingsman: The Secret Service (2015)

Escape from New York (1981)

Battle Royale (2000)

Full Contact (1992)

Oldboy (2005)

Thunderball (1965)

La Femme Nikita (1990)

Leon: The Professional (1994)

Magnum Force (1973)

Speed (1994)

Raiders of the Lost Ark (1981)

’71 (2014)

Payback (theatrical cut) (1999)

Equilibrium (2002)

John Wick (2014)

Mesrine: Killer Instinct (2008)

Mesrine: Public Enemy #1 (2008)

Where Eagles Dare (1968)

Ms. 45 (1981)

Green Snake (1993)

Captain Phillips (2013)

Seven Samurai (1954)

Rolling Thunder (1977)

The Wild Bunch (1969)

V for Vendetta (2006)

Brotherhood of the Wolf (2001)