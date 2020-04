Legion samobójców 2 - James Gunn o ewentualnym opóźnieniu z powodu koronawirusa

James Gunn uspokaja fanów twierdząc, że na obecną chwilę prace nad Legionem samobójców 2 idą zgodne z planem. Nie ma żadnych opóźnień z powodu pandemii koronawirusa.

Do premiery w sierpniu 2021 roku zostało półtora roku, więc kwestia koronawirusa musiałaby bardzo się przedłużyć, by miało to mieć wpływ na tę superprodukcję. Gunn twierdzi, że jedyną rzeczą, która może doprowadzić do opóźnienia Legionu samobójców 2 jest proces tworzenia efektów specjalnych, czyli jeśli firmy nie wyrobią się na czas. Wiemy, że nie jest to tak oczywiste przy pracy zdalnej, bo wiele produkcji jest z uwagi na postprodukcje opóźniana, ponieważ trwa ona o wiele dłużej, gdy pracuje się z domu.

Nie jest to duże info, ale przynajmniej wiemy, że ten projekt na razie nie ma żadnych opóźnień. Przypomnijmy, że w obsadzie m.in. Margot Robbie, Idris Elba, Joel Kinnaman i wielu innych.

Zobacz także:

https://twitter.com/JamesGunn/status/1248371877958971395

https://twitter.com/JamesGunn/status/1248372350434734082