Zachary Levi dodał antyszczepionkowy komentarz? Reakcja szefa DCU na jego słowa

Zachary Levi spotkał się z krytyką w mediach społecznościowych, zaraz po tym jak opublikował na Twitterze komentarz skierowany przeciwko koncernowi farmaceutycznemu Pfizer. Aktor został zapytany przez jednego z użytkowników Twittera o swoje stanowisko względem firmy. Pytanie brzmiało: "Zgadzasz się, że Pfizer jest prawdziwym zagrożeniem dla świata?". Gwiazdor Shazam! udzielił krótkiej, ale dosadniej odpowiedzi: "Zaj*biście się zgadzam". Wywołało to sporą konsternację, gdyż duża część internautów zinterpretowała jego słowa jako antyszczepionkowy wpis. O wypowiedź został poproszony również James Gunn podczas imprezy prasowej na terenie Warner Bros.

James Gunn - wypowiedź

Współdyrektor DCU nie próbował ominąć tematu kontrowersji wobec aktora. Przyznał jednak, że zgadzanie się z prywatnymi opiniami nie zawsze idzie w parze z podejmowaniem decyzji biznesowych.

Aktorzy i filmowcy, z którymi pracuję, będą mówić rzeczy, z którymi się zgadzam i rzeczy, z którymi się nie zgadzam. I tak będzie się działo. Nie mam listy, co ktoś powinien mówić, a czego nie powinien. Nie mogę cały czas zmieniać swoich planów, bo jakiś aktor palnie coś, z czym się nie zgadzam. Na tej samej zasadzie, jeśli ktoś robi coś moralnie nagannego, to jest to inna historia. Musimy brać pod uwagę wszystkie te aspekty. To jest równowaga. To nowoczesny świat i inne miejsce.

Na ten moment nie jest wiadome, jak komentarz aktora wpłynie na promocje zbliżającego się filmu. Przypominamy, że Shazam! Gniew bogów pojawi się w kinach 17 marca.