James Marsden o anulowaniu Westworld: “Chciałbym, żeby chodziło o więcej, niż sukces finansowy”

fot. materiały prasowe

Twórcy Westworld, Jonathan Nolan i Lisa Joy, w planach mieli sezon piąty. Nie doszedł on jednak do skutku po tym, jak HBO anulowało serial. Westworld zostało także całkowicie usunięte z platformy streamingowej HBO Max, chociaż pojawiają się wieści, że w przyszłości może pojawić się na innej stronie. James Marsden wypowiada się o anulowaniu produkcji przez HBO po czterech sezonach.

- Skłamałbym, gdybym powiedział, że sposób, w jaki zakończyliśmy Westworld, nie było zawodem”, powiedział w wywiadzie z Rolling Stone. Nigdy nie będę mówił o żadnym z moich doświadczeń bez wdzięczności, ale miło byłoby dokończyć historię, którą chcieliśmy opowiedzieć.

Marsden dodaje, że rozumie, jak działa biznes telewizyjny oraz to, dlaczego serial został anulowany, ale chciałby, żeby “chodziło o więcej, niż sukces finansowy”.

- Kocham rodzinę Westworld. To była jedna z tych wyjątkowych okazji, aby być częścią czegoś, na co również czekałbym w domu jako fan, powiedział. Zupełnie rozumiem, że to drogi serial, a takie duże produkcje muszą mieć dużą widownię, aby zasłużyć na swoje wydatki, ale chciałbym, żeby chodziło o więcej, niż sukces finansowy.

Aktor znany z Już nie żyjesz wyraził nadzieję, że serial dostanie kiedyś odpowiednie zakończenie:

- Ale kto wie, może istnieje jakiś świat, w którym [Westworld] może zostać jakoś ukończony. Może to tylko myślenie życzeniowe, bo wiem, że mieliśmy plany, aby zakończyć go tak, jak chcieliśmy.