Aktorzy zapowiadają Jurrasic World: Odrodzenie. "List miłosny do Spielberga"

Jak opisać film Jurassic World: Odrodzenie? W poniższym wideo obsada stanęła przed tym wyzwaniem, próbując zachęcić widzów do pójścia na seans. Jonathan Bailey stwierdził, że film powinien przypaść do gustu fanom oryginalnych części z tego uniwersum. Wtóruje mu Scarlett Johansson, odwołując się do podtytułu filmu i mówiąc o "powrocie do podstaw".

Jurassic World: Odrodzenie - obsada o filmie

Gareth Edwards, reżyser filmu Jurassic World: Odrodzenie, zaznaczył, że scenariusz wydawał mu się "listem miłosnym do Spielberga". Pracując nad filmem, jego celem było stworzenie naturalistycznej jakości. Gwarantuje również dobry humor, ale i mnóstwo intensywnych, przerażających momentów. Mahershala Ali zapowiada "epicką przygodówkę", w której nie zabraknie nowych dinozaurów. Rupert Friend wspomina o wątku przyjaźni oraz lojalności, ale i zdrady.

Jurassic World: Odrodzenie - fabuła, premiera

Historia rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach z filmu Jurassic World: Dominion. Środowisko na świecie okazało się zbyt surowe dla dinozaurów. Te, które przeżyły, znajdują się w kontrolowanym klimacie przypominającym ten, gdy żyły na Ziemi. Trzy największe stworzenia zamieszkujące te biosfery są kluczem do stworzenia leku, który może mieć zbawienne skutki dla ludzkości. Bohaterką jest Zora Bennett (Scarlett Johansson), doświadczona ekspertka od tajnych operacji, która ma dowodzić wyprawą mającą na celu zebranie genetycznego materiału trzech gigantycznych dinozaurów. Kiedy misja Zory przypadkiem trafia na wycieczkę rodziny cywilów, zostają oni zaatakowani przez wodne dinozaury. Teraz bohaterowie zostają uwięzieni na wyspie. Muszą stawić czoła szokującemu odkryciu, które ukrywano przed światem od dekad.

Jurassic World: Odrodzenie - grafika promocyjna Zobacz więcej

Premiera filmu została zaplanowana na 2 lipca 2025 roku.