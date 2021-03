Jan Holoubek kręci serial katastroficzny dla Netflixa

foto. Dzieńdobry TVN

Reżyser Jan Holoubek chyba polubił temat powodzi, bo po zakończeniu prac na planie Rojst’97 przystępuje do realizacji kolejnego serialu o tym wydarzeniu. Produkcja będzie nosiła tytuł Wielka woda i będzie to sześcioodcinkowy dramat katastroficzny. Scenariusza do tej produkcji napisali Kasper Bajon i Kinga Krzemińska. Za kamerą oprócz Holubka stanie również Bartłomiej Ignaciuk.

Akcja serialu rozgrywa się podczas powodzi tysiąclecia, która nawiedziła Wrocław i okolice w 1997 roku. Gdy fala powodziowa zbliża się do stolicy Dolnego Śląska, zapada decyzja - aby oszczędzić miasto przed niszczącym żywiołem, należy poświęcić okoliczne wsie i pola. Jak jedna decyzja wpłynie na życie całej społeczności? Trójka głównych bohaterów, postawiona w obliczu sytuacji ekstremalnej, zmierzy się z wydarzeniami, których następstwem będzie ogrom zniszczeń oraz śmierć niewinnych osób. Produkcja Telemark.

Zdjęcia do serialu rozpoczną się latem 2021 roku, a premiera wstępie została zaplanowana na drugą połowę 2022 roku.