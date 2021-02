Jak japońska popkultura kształtuje świat? Premiera książki Czysty wymysł

Czysty wymysł. Jak japońska popkultura podbiła świat, książka mieszkającego od lat w Japonii Matta Alta, to propozycja nie tylko dla fanów Japonii. Powinni na nią zwrócić uwagę wszyscy, których interesuje popkultura i źródło wielu elementów naszego życia, które choć nie są niezbędne, to uważamy je za cenne.

W Czystym wymyśle nie znajdziemy informacji np. o rozwoju przemysłu samochodowego, a elektronice pojawią się tylko wzmianki przy okazji innych tematów. Autor koncentruje się bardziej na kulturze niematerialnej, do której "hardware" jest tylko nośnikiem. Pisze o zabawkach, gadżetach, anime czy grach komputerowych, ale sednem do zrozumienia ich fenomenu jest termin kawaii. Przedstawia prekursorów, ewolucje pomysłów, ale przede wszystkim wpływ, jak dane zjawisko wpłynęło na świat i nasze postrzeganie popkultury.

Czysty wymysł ukazał się dzisiaj nakładem wydawnictwa Znak. Książka została wydana w twardej oprawie. Poniżej okładka oraz opis książki:

Oscar Wilde nazywał Japonię „czystym wymysłem”. Ale to właśnie japońska popkultura – z jej niesamowitymi pomysłami i fantastycznymi wynalazkami – zawojowała świat i na zawsze zaprogramowała naszą wyobraźnię.

Bo jak nie kochać kraju, który dał nam Czarodziejkę z Księżyca, pokemony, emoji i karaoke?

Jak niewinna portmonetka wyewoluowała w Hello Kitty, jedną z najbardziej dochodowych franczyz medialnych na świecie?

Skąd wzięło się kawaii i dlaczego to nie tylko styl, lecz wręcz stan umysłu?

Co ma wspólnego kontrowersyjne japońskie forum z memami, które widzimy każdego dnia?

Matt Alt, wybitny znawca kultury japońskiej, przeprowadza błyskotliwe i odkrywcze śledztwo, by pokazać, jak powstały kultowe japońskie wytwory, w czym tkwi tajemnica ich globalnego sukcesu i jak zdołały nas zmienić.

Poznaj historię japońskiej popkultury i jej twórców – geeków, dziwaków i geniuszy – których produkty podbiły masową wyobraźnię.