Gwiazda Diuny wróciłaby do Króla rozrywki 2? Stanowcza odpowiedź

fot. 20th Century Fox

Reklama

Rebecca Ferguson w ostatnich latach świetnie sobie radzi i wybiera ciekawe projekty aktorskie. Jest główną gwiazdą serialu Silos, a popularność zdobyła m.in. dzięki rolom w serii Mission: Impossible, a także graniu Lady Jessici w obu częściach kinowej Diuny Denisa Villeneuve'a. W 2017 roku zagrała w musicalu zatytułowanym Król rozrywki u boku Hugh Jackmana, z którym później raz jeszcze spotkała się na ekranie przy okazji Reminiscencji.

Wicked: Part One wieloma nominacjami do nagród i znakomitym wynikiem w box office udowadnia, że nadal jest popyt na tego typu filmy. Czy aktorka byłaby chętna na powrót przy ewentualnej kontynuacji? Okazuje się, że niekoniecznie. Na to pytanie odpowiedziała w rozmowie z Colliderem:

Nie! Przestańcie. Niektóre rzeczy powinny zostać w przeszłości. Poza tym - byłabym zazdrosna. Mam wrażenie, że moja postać została zepchnięta na boczny tor. Może powróciłabym jako żonglerka.

Najlepsza muzyka filmowa wszech czasów