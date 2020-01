Jason Momoa odwiedza dziecięcy szpital i przegrywa Trójząb Aquamana

Gdy wydaje się, że Jason Momoa osiągnął już szczyt w byciu przesympatycznym facetem, wtedy nagle mówi: potrzymajcie mi piwo. Wcielający się w Aquamana aktor w prawdziwym świecie również stara się być superbohaterem. Momoa odwiedził ostatnio dziecięcy szpital, spędzając czas z kilkoma dziećmi, które toczą ciężką i często skazaną na porażkę walkę ze swoimi chorobami i przypadłościami. Momoa posunął się nawet do siłowania się na rękę z jednym z dzieciaków, stawiając Trójząb Aquamana jako nagrodę dla zwycięzcy i ostatecznie przekazał go chłopcu, który go pokonał!

Najlepszą częścią bycia Aquamanem jest uszczęśliwienie dzieci i dzielenie się z nimi aloha - napisał Momoa w poście na Instagramie. - Miałem trochę czasu przed pracą, aby zatrzymać się w Szpitalu Dziecięcym UPMC w Pittsburghu. Poznałem tak wiele odważnych, silnych dzieci. Cała moja aloha dla rodzin. Ja i Joshua założyliśmy się, że jeśli mnie pokona na rękę, dostanie mój Trójząb. Do zobaczenia na planie Aquamana 2, Joshua!

Poniżej zdjęcia z instagramowego profilu Jasona:

Aquaman 2 trafi do kin 16 grudnia 2022 roku.