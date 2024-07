Jason Momoa może być w filmie Supergirl. Nie miałby zagrać Aquamana

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. IMDb.com

Reklama

Według nowej plotki pochodzącej od zawsze dobrze poinformowanego Daniela Richtmana w filmie Supergirl: Woman of Tomorrow miałby pojawić się Jason Momoa. Jednakże nie w roli Aquamana, z którą widzowie na całym świecie kojarzą go od 2016 roku, ale jako komiksowy Lobo. Na razie źródła jednak otwarcie nie nazwały go Lobo, ale opis postaci, którą miałby zagrać brzmi jak ten kosmiczny łowca nagród. Na razie jest to plotka, którą nikt nie potwierdza, ani jej nie dementuje.

Jason Momoa to Lobo

Jason Momoa przez lata wielokrotnie powtarzał, jak wielkim jest fanem Lobo. Zbierał komiksy i zawsze była to jego ulubiona postać. Gdy w 2014 roku udał się na casting i ostatecznie doszło do rozmowy z Zackiem Snyderem, miał nadzieję, że właśnie dostanie Lobo. Ku swojemu rozczarowaniu miał zagrać Aquamana.

Źródło: DC

Lobo kontra Supergirl

Co ciekawe, w pierwotnej wersji komiksu Supergirl: Woman of Tomorrow miał pojawić się Lobo. Powiedziano scenarzyście Tomowi Kingowi, że ma go usunąć. Jako że Tom King ściśle współpracuje przy uniwersum DCU z Jamesem Gunnem, nie jest wykluczone, że w filmowej wersji opierają się na tym oryginalnym pomyśle. Sam komiks miał być podstawą kinowej produkcji.

Film nie ma daty premiery. Prace przygotowawcze trwają, a Milly Alcock zagra tytułową superbohaterkę.