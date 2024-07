DC/Warner Bros.

Na ostatnich zdjęciach z planu filmu Superman mogliśmy zobaczyć Guya Gardnera aka Zieloną Latarnię (Nathan Fillion) i Hawkgirl (Isabela Merced). Tuż po upublicznieniu fotografii wielu fanów postanowiło wyrazić w sieci swoje zaniepokojenie i rozczarowanie wyglądem kostiumów obu postaci; narzeka się choćby na ich "nijakość" i "niedbałość", a skórzane kurtki niektórym internautom przywodzą na myśl "najgorsze czasy Arrowverse". Nie jest jednak wykluczone, że taki wygląd strojów bohaterów może być celowy.

Superman - nowe zdjęcia z planu

Superman - najnowsze zdjęcia z planu

Jak zauważa serwis Comic Book Movie, na kostiumach Zielonej Latarni i Hawkgirl, a także na stroju pokazanego już wcześniej Mister Terrifica (Edi Gathegi) pojawia się logo firmy Lordtech, co wyraźnie sugeruje, że postacie działają w ramach jednej grupy, pozostając na usługach magnata finansowego i wynalazcy Maxwella Lorda. Przypomnijmy, że to właśnie ten złoczyńca w komiksach powołał do istnienia i wspierał własnymi środkami drużynę Justice League International.

W rolę Lorda w filmie wcieli się Sean Gunn, natomiast reżyser James Gunn już wcześniej zapowiadał, że chce pokazać tę postać jako "moralnie niejednoznaczną". Na tej podstawie Comic Book Movie spekuluje, że twórca podejmie problematykę superbohaterów pozostających na usługach wielkich korporacji - nawet wygląd kostiumów zostanie im podyktowany przez samego Lorda, co tłumaczyłoby m.in., dlaczego mogący stworzyć przy pomocy swojego pierścienia dowolny strój Gardner woli zakładać skórzaną kurtkę z logo Lordtech.

Dziennikarze w swoich przypuszczeniach idą nawet dalej, wychodząc z założenia, że to właśnie pojawienie się Supermana natchnie innych herosów do zmiany myślenia i próby wydostania się spod jarzma Lorda - być może dlatego Człowiek ze Stali został pojmany przez Ricka Flaga Sr., The Engineer i tajemniczego mocarza na polecenie A.R.G.U.S. .

Jeszcze jedna Zielona Latarnia w filmie Superman?

Na zaprezentowanych wyżej zdjęciach z planu możemy też raz jeszcze zobaczyć Davida Corensweta w roli Supermana. Szczególną uwagę zwracają fotografie, na których widać kobietę niosącą w kierunku herosa... wiewiórkę, a później aktora wchodzącego w interakcję ze stworzeniem. Pojawiają się głosy, że rzeczona wiewiórka to w rzeczywistości nowa Zielona Latarnia, którą mielibyśmy zobaczyć w filmie - antropomorficzny Ch'p, który z czasem stał się prominentnym członkiem Korpusu Zielonych Latarni.

Ch'p w komiksach i animacjach

Po sieci krąży także fanart przedstawiający Corensweta w roli Supermana i Roberta Pattinsona jako Batmana:

Film Superman wejdzie na ekrany kin 11 lipca przyszłego roku.