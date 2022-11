Jednym głosem - twórczynie o poczucie odpowiedzialności. Ta jedna rzecz była dla nich ważna

fot. materiały prasowe

Podczas specjalnego panelu portalu Deadline, twórczyni filmu Jednym głosem opowiadały o tym, jak oparcie go na historii heroicznych dziennikarek New York Timesa, jest ważne. To w ich artykule w wyniku śledztwa wyjawiono fakty o tym, jak Harvey Weinstein wykorzystując swoją pozycję molestował aktorki. Potem udowodniono mu winę w sądzie i Weinstein przebywa obecnie w więzieniu.

Jednym głosem - odpowiedzialność twórczyń

Carey Mulligan twierdzi, że podczas całej pracy czuły one odpowiedzialność wobec ofiar Weinsteina oraz, aby dobrze opowiedzieć historię dla dziennikarek Megan Twohey oraz Jodi Kantor.

- Widząc ocalałych podczas premiery na nowojorskim festiwalu, gdy Megan i Jodi weszły na scenę, to było jakby Bruce Springsteen na niej się pojawił. Wszyscy oszaleli. Potem Ashley Judd weszła na scenę, wszyscy witali ją na stojąco. Było dużo łez. To był niezwykle emocjonalny moment dla każdego.

Jednym głosem

Ashley Judd była jedną z pierwszych znanych aktorek, która otwarcie oskarżyła Weinsteina o molestowanie seksualne. Reżyserka Maria Schrader wspomina, że gdy spotkały się po raz pierwszy, czuła się zaszczycona, że aktorka chce z nią pracować przy tym filmie.

Dla reżyserki jednak ważna była jedna rzecz: by film nie był zafascynowany osobami dokonującymi złych czynów, ale aby dać głos kobetom, które były tak potraktowane.

Jednym głosem - premiera 25 listopada w polskich kinach.