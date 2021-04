Jeff Kaplan odchodzi z firmy Blizzard po 19 latach. Aaron Keller przejmuje stery nad marką Overwatch

fot. youtube.com

Jeff Kaplan to kolejny znany i ceniony twórca, który zdecydował się opuścić szeregi firmy Blizzard Entertainment. Reżyser Overwatch przepracował w amerykańskiej firmie 19 lat. W krótkim wpisie podziękował swoim współpracownikom oraz samym graczom, nie podał jednak żadnych powodów swojej decyzji. Nie ujawniono ich też w komunikacie, który pojawił się na oficjalnej stronie marki.

Zdradzono natomiast, że nowym reżyserem Overwatch zostanie Aaron Keller, którego również śmiało można określić mianem weterana, bo w Blizzardzie pracuje od 18 lat. Swoją karierę na nowym stanowisku rozpoczął on od uspokojenia i zapewnienia graczy, że zmiana nie będzie miała wpływu na prace nad Overwatch 2.

Skoro jesteśmy już przy Overwatch 2, to prace idą w dobrym tempie. Mamy wyjątkową wizję, którą realizujemy, a reakcje wielu z was na informacje przedstawione w BlizzConline podekscytowały nas. Mamy wiele ciekawych rzeczy do ujawnienia, które planujemy na ten rok i dalszą przyszłość, przygotowując się do premiery.

Przypominamy, że Overwatch 2 zapowiedziano w 2019 roku. Produkcja w dalszym ciągu nie ma ustalonej daty premiery.