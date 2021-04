Star Wars: KOTOR - remake gry rzeczywiście powstaje? Tak twierdzi Jason Schreier

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

W sieci od dłuższego czasu pojawiają się plotki sugerujące, że w produkcji znajduje się remake świetnie ocenianej gry RPG Star Wars: Knights of the Old Republic z 2003 roku. Teraz odniósł się do nich także Jason Schreier, jeden z najlepiej poinformowanych dziennikarzy branży gier. W rozmowie przeprowadzonej w ramach podcastu MinnMax Show został zapytany o tę właśnie produkcję i przyznał, że coś jest na rzeczy. Nie podał jednak żadnych szczegółów dotyczących odświeżonej wersji Star Wars: KOTOR.

Warto przypomnieć, że wcześniejsze, niepotwierdzone doniesienia wskazują na to, że za projekt odpowiadać ma ekipa Aspyr Media, a prace nad remakiem tego klasyka rozpoczęły się w 2019 roku. Wszystko wskazuje na to, że na szczegóły trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

https://twitter.com/MinnMaxShow/status/1384556215963815940

Pamiętajcie również, że choć doniesienia Jasona Schreiera zwykle się sprawdzają, to w dalszym ciągu są to nieoficjalne informacje i warto podchodzić do nich z pewnym dystansem. Wszystko stanie się w pełni jasne dopiero w momencie pojawienia się oficjalnej zapowiedzi.