Amy Adams prawie nie zagrała w Biurze. Problemem było podobieństwo do Jenny Fischer

Amerykańskie Biuro, które zakończyło się w 2013 roku, wciąż cieszy się dużą popularnością, dzięki możliwości oglądania go na streamingu. Ponadto od czasu do czasu fani poznają nowe ciekawostki na temat tego mockumentu. W ostatnim wywiadzie Jenna Fischer, która wcielała się w Pam, opowiedziała w podcaście Office Ladies od Angeli Kinsey, jak Amy Adams omal nie dostała roli w serialu. Odniosła się do szóstego odcinka 1. sezonu.

Początkowo kręciliśmy odcinek Gorąca dziewczyna przez cały dzień z zupełnie inną aktorką w roli Katy. I niestety, po prostu nie pasowała do tej roli. Musieli ją zwolnić. Zastąpiliśmy ją Amy.

Fischer przyznała, że Adams jako Katy była bezbłędna. Ponadto dużo improwizowała, a wiele z tego trafiło na ekran. Dodała, że ona po prostu wiedziała, kim jest ta kobieta. Powiedziała, że ​​Adams była pierwszym wyborem do tej roli, ale scenarzyści mieli wątpliwości, co do podobieństwa aktorek.

Były obawy, że Amy i ja wyglądamy zbyt podobnie. Chyba jeden ze scenarzystów powiedział nawet: "Przepraszam. Nie możemy jej obsadzić. Jest jak Jenna 2.0". Tak się przestraszyli, że obsadzili kogoś innego.

Komentarz scenarzysty zainspirował do napisania kwestii dla Michaela Scotta (Steve Carell), który porównał ich wygląd, nazywając Katy "Pam 6.0". Postać Adams pojawiła się jeszcze w dwóch odcinkach 2. sezonu.

