Jesteś millenialsem? Klapa filmu Ostatni pojedynek to twoja wina

fot. materiały prasowe

Ostatni pojedynek to dramat kostiumowy o budżecie 100 mln dolarów, który globalnie zebrał zaledwie 27,4 mln dolarów. Jest więc ogromną klapą finansową i to pomimo pochlebnych recenzji. Filmowiec gościł w podcaście WTF Marca Marona, w którym ten temat został poruszony.

Kto jest więc winny klapie tego filmu? Apatyczni milenialsi.

- Przyczyny sprowadzają się do tego, że współczesna widownia została wychowana na tych je***ych telefonach komórkowych. To millenialsi, którzy nie chcą niczego się nauczyć, jeśli nie powiesz im tego przez komórkę. Może to trochę ogólne porównanie, ale podobną sytuację mamy z Facebookiem. Niewłaściwie wykorzystanie narzędzia, które dało temu pokoleniu złe poczucie pewności siebie.

Ridley Scott przyznaje, że miał obawy, czy 20th Century Studios pod władaniem Disneya pozwoli mu na obrazowe opowiadanie brutalnej części tej historii. Jednak o Disneyu mówi jedynie w superlatywach, bo jego zdaniem fantastycznie promowali jego film.

Najnowszy film Ridleya Scotta pod tytułem Dom Gucci wchodzi do kin w listopadzie 2021 roku.