Jeszcze nigdy... - sezon 2. Zwiastun nowego sezonu i trójkąt miłosny

Fot. Netflix

Jeszcze nigdy... to serial komediowy dla młodzieży, który niedługo ma doczekać się 2 sezonu. Opowiada o losach Devi, licealistce pochodzącej z Indii, która urodziła się już jako Amerykanka. Wiele osób czekało na kolejną część produkcji, która zakończyła się nie dość że emocjonalnie, to zostawiła fanów przed dużym znakiem zapytania dotyczącym przyszłego wybranka głównej bohaterki. Na szczęście nie trzeba będzie już długo czekać na rozwiązanie tej tajemnicy, ponieważ premiera drugiego sezonu odbędzie się 15 lipca tego roku. Do tej pory, by trochę zaspokoić ciekawość, możemy obejrzeć nowy zwiastun od Netflixa!

Oprócz trójkąta miłosnego pomiędzy Devi (Maitreyi Ramakrishnan), Benem (Jaren Lewison) i Paxtonem (Darren Barnet), w drugim sezonie możemy spodziewać się wielu niespodzianek, zaserwowanych przez nowe postacie. Jedną z nich będzie Aneesa, grana przez Megan Suri, która także pochodzi z Indii, ale w oczach Devi wydaje się fajniejszą wersją jej samej, czyli zagrożeniem w jej licealnym życiu. Do obsady dołączy też Tyler Alvarez w roli Malcoma, którego główna bohaterka zna z podstawówki. Chłopak opuścił wtedy szkołę, by wziąć udział w castingu do Disney Channel, a teraz wraca do nauki, jednocześnie wciąż kontynuując karierę aktorską.

W drugim sezonie będziemy też mogli zobaczyć ponownie Poornę Jagannathan, Richa Moorjani, Jarena Lewisona, Darrena Barneta, Lee Rodriguez oraz Ramonę Young.

Jeszcze nigdy 2