Jeszcze nigdy... – sezon 2. Common w obsadzie serialu Mindy Kaling

fot. Netflix

Jeszcze nigdy… to komediodramat, który opowiada o dojrzewaniu i o skomplikowanym życiu współczesnej hinduskiej nastolatki z pierwszego pokolenia. Maitreyi Ramakrishnan wciela się w postać Devi, ambitnej uczennicy drugiej klasy liceum, która ma krótki zapał, przez co wplątuje się w trudne sytuacje. Do obsady dołączył Common, który zagra doktora Chrisa Jacksona, eleganckiego i dystyngowanego dermatologa, który pracuje w budynku Nalini. Jego ekskluzywna praktyka i sławni klienci robią wrażenie na wszystkich - z wyjątkiem Nalini. W 2. sezonie Devi będzie musiała poradzić sobie z codziennymi problemami w szkole i w domu, a także z nowymi romantycznymi relacjami.

Netflix opublikował pierwsze zdjęcia promocyjne w związku z ogłoszeniem Commona w obsadzie.

Jeszcze nigdy... - sezon 2

Wśród obsady „Jeszcze nigdy...” nie zabraknie również bohaterów pierwszego sezonu: Jarena Levinsona, Poornę Jagannathan, Darrena Barneta i Richę Moorjani. Producentami wykonawczym serialu są Mindy Kaling i Lang Fisher, który dodatkowo pełni funkcję showrunnera i scenarzysty. Projekt Universal Television jest również produkowany przez Howarda Kleina i Davida Minera z 3 Arts Entertainment.

Premiera 2. sezonu zaplanowana jest na lipiec 3021 roku na platformie Netflix.