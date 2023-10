Studio od Królowej Kleopatry bierze się za Jezusa Chrystusa. Powstaje Jesus Crown od Thorns

fot. materiały promocyjne

Prestiżowy portal Deadline informuje, że Nutopia nakręci Jesus Crown od Thorns, które opowie o życiu Jezusa Chrystusa. Przypominamy, że to studio, które odpowiada między innymi za kontrowersyjną Królową Kleopatrę, a także takie produkcje jak The Royal Mob i Ostatni carowie. Co wiemy o ich najnowszym projekcie?

Studio od Królowej Kleopatry bierze się za Jezusa Chrystusa

Jesus Crown od Thorns ma być dramatem dokumentalnym o życiu Jezusa Chrystusa. Według Deadline projekt skupi się na ukazaniu bohatera jako rewolucyjnej postaci, która odważyła się zakwestionować status quo. Co więcej, seria ma mieć charakter franczyzowy. Producentem wykonawczym jest Ben Goold. Jesus Crown Of Thorns zadebiutuje na Fox Nation, a produkcja ma rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Co ciekawe, warto też wspomnieć o tym, że Nutopia ma już na koncie jeden projekt o Jezusie Chrystusie - Jesus: His Life for History z 2019 roku.

Królowa Kleopatra - kontrowersje

Studio Nutopia zmagało się z licznymi kontrowersjami przez Królową Kleopatrę. Przypomnijmy, że już od premiery zwiastuna trwała wrzawa w mediach, związana z obsadzeniem w roli Kleopatry czarnoskórej aktorki. Wywoływało to oburzenie szczególnie w Egipcie, gdzie uczeni wyśmiali i krytykowali Netflixa, podkreślając, że Kleopatra pochodziła z greckiej dynastii, więc miała jasny kolor skóry. Dodatkowo jeden z egipskich prawników złożył pismo w sądzie, żądając, aby Netflix został całkowicie wycofany z kraju, a premiera serialu dokumentalnego została zablokowana.

Do sprawy odniosła się producentka, Jada Pinkett Smith, a także Tina Gharavi, reżyserka czterech odcinków, która powiedziała w rozmowie z portalem Variety:

Pamiętam, jak jako dziecko oglądałem Elizabeth Taylor grającą Kleopatrę. Byłam urzeczona, ale nawet wtedy czułam, że obraz nie jest właściwy. Czy jej skóra naprawdę była tak biała? Czy dzięki tej nowej produkcji uda mi się znaleźć odpowiedzi na temat dziedzictwa Kleopatry i uwolnić ją z niewoli, jaką Hollywood położyło na jej wizerunku?

Twórczyni dodała, że urodziła się w Iranie, że jest Persem, a dziedzictwo Kleopatry zostało przypisane do Greków, Macedończyków i Persów właśnie. Zwraca uwagę na linię matki, która nie jest do końca wyjaśniona i może wskazywać na inne pochodzenie etniczne Kleopatry.

Robiąc badania, zdałam sobie sprawę, że to może być uznane za akt polityczny, aby obsadzić czarnoskórą aktorkę w roli Kleopatry. Dla mnie jednak myśl o tym, że ludzie dostali wcześniej złe przedstawienia - historycznie, od Thedy Bary do Moniki Bellucci, a ostatnio też z Angeliną Jolie i Gal Gadot w ramach wyścigu o zagranie w nowym filmie. To oznaczało, że musimy podejść do tego jeszcze lepiej. Rozpoczęło się poszukiwanie odpowiedniej wykonawczyni, która wprowadzi Kleopatrę w XXI wiek. (...) Po wielu przesłuchaniach, znaleźliśmy Adele James, która może przekazać nie tylko piękno Kleopatry, ale także jej siłę. Historycy mogą potwierdzić, że jest bardziej prawdopodobne, że Kleopatra wyglądała jak Adele niż Elizabeth Taylor.

