Chopin, Chopin! to wielkie kostiumowe widowisko z polską i międzynarodową obsadą. Film w reżyserii Michała Kwiecińskiego pokaże słynnego pianistę, jakiego nie znamy, i o jakim nie przeczytamy w podręcznikach. Ma to być opowieść o zakochanym w życiu dandysie, słynącym z wielkiego poczucia humoru, czarującym geniuszu fortepianu i człowieku, który żyje do utraty tchu.

Zdjęcia do tego dramatu biograficznego trwały 4 miesiące. W produkcji wzięło udział 260 aktorów i epizodystów, ponad 5000 statystów, ponad 300 historycznych pojazdów oraz 600 osób zaangażowanych w produkcję. Budżet wynosi 72 mln złotych. Część zdjęć zrealizowano we Francji, m.in. w Bordeaux, w Hiszpanii na Majorce a w Polsce – na Dolnym Śląsku, w tym w Lubiążu, Szczawnie, Żelaźnie, a także w Pszczynie i w Żaganiu oraz w województwach śląskim, lubuskim, łódzkim oraz mazowieckim.

Chopin, Chopin! - obsada

W roli Fryderyka Chopina zobaczymy Eryka Kulma. Ponadto w obsadzie są Joséphine de La Baume (George Sand), Victor Meutelet (Ferenc Liszt), Lambert Wilson (Ludwik Filip I), Karolina Gruszka, Maja Ostaszewska, Michał Pawlik, Kamil Szeptycki, Martyna Byczkowska, Dominika Ostałowska i Grzegorz Damięcki.

Warto dodać, że ścieżka dźwiękowa filmu jest kompilacją muzyki Chopina z utworami laureatki Oscara, Złotego Globu, BAFTA i Grammy Hildur Guðnadóttir (Joker) oraz muzyki skomponowanej przez Roberta Kocha (Filip) i innych twórców.

Sprawdźcie poniżej nowy plakat oraz zdjęcia z filmu Chopin, Chopin!

Chopin, Chopin! - plakat i zdjęcia

Chopin, Chopin! - fabuła, premiera

Paryż, 1835 rok. Fryderyk Chopin ma 25 lat i jest ulubieńcem paryskich salonów, arystokracji i króla Francji. Żadne znaczące wydarzenie nie może odbyć się bez jego udziału. Widzimy go podczas nocnych eskapad i afterparty po koncertach. Zazwyczaj pełnego energii, przykrywającego chorobę żartem. Jego życie ucieka, jednak Fryderyk nie zwalnia. Tworzy swoje największe dzieła, czasem na specjalne zamówienie, a jednocześnie z powodów finansowych, udziela lekcji gry na fortepianie. Jest podziwiany przez przyjaciół i uwielbiany przez kobiety. Z czasem jednak dojrzewa do odkrycia, że najważniejsza w jego życiu jest muzyka.

Chopin, Chopin! - premiera w kinach 10 października.