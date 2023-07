Christopher Nolan stawia warunek. Nie rozpocznie prac nad nowym filmem do czasu zakończenia strajków

fot. materiały prasowe

Podczas londyńskiej premiery nowego filmu Christophera Nolana, Oppenheimera, rozpoczął się strajk aktorów należących do związku SAG-AFTRA. Jego członkowie domagają się regulacji kwestii związanych ze sztuczną inteligencją w branży filmowej oraz większych wynagrodzeń. W związku ze strajkiem, obsada Oppenheimera opuściła pokaz premierowy. Po tym wydarzeniu, Nolan otworzył się na temat strajków i wyraził swoje stanowisko w tej sprawie. Dodał, że nie ma zamiaru rozpocząć pracy nad kolejną produkcją do zakończenia obu strajków.

Christopher Nolan o strajkach scenarzystów i aktorów

Oto, co powiedział Nolan na temat strajków, w wywiadzie dla BBC News:

- To bardzo ważne, aby wszyscy zrozumieli, że to jest bardzo kluczowy moment w relacji między pracownikami a Hollywoodem. To nie jest o mnie, ani o gwiazdach mojego filmu.

Kiedy Nolan wszedł na scenę, podkreślił, że aktorzy musieli wyjść, aby "przygotować swoje transparenty":

- Muszę zaznaczyć pracę naszej znakomitej obsady, prowadzonej przez Cilliana Murphy'ego. Lista jest olbrzymia - Robert Downey Jr, Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Kenneth Branagh, Rami Malek i wiele więcej. Widzieliście ich wcześniej na czerwonym dywanie. Niestety, musieli opuścić, aby przygotować swoje transparenty na zbliżający się strajk SAG, dołączający do jednej z moich gildii, Gildii Scenarzystów, w walce o sprawiedliwe płace dla pracujących członków ich związku.