Prawdziwa historia zamachu na prezydenta USA już wkrótce na Netflixie! Mamy pierwsze zdjęcia

fot. materiały prasowe

Death by Lightning to prawdziwa historia zamachu na 20. prezydenta Stanów Zjednoczonych, Jamesa Garfielda, który miał miejsce 2 lipca 1881 roku. Scenariusz powstał na podstawie powieści na faktach Destiny of the Republic autorstwa Candice Millard. Miniserial wyreżyserował Matt Ross, a jego twórcą jest Mike Makowsky.

Death by Lightning – pierwsze zdjęcia

Death by Lightning – fabuła, obsada data premiery

Death by Lightning to serial dramatyczny o imponującej historii Jamesa Garfielda, który z pewnymi oporami został 20. prezydentem Stanów Zjednoczonych, oraz o jego zagorzałym wielbicielu, Charlesie Guiteau, który później go zabił. Życie bywa bardziej zaskakujące niż fikcja.

W rolę Jamesa Garfielda wcielił się Michael Shannon, a w Charlesa Guiteau – Matthew Macfayden. Do głównej obsady należą też Nick Offerman, Betty Gilpin, Bradley Whitford oraz Shea Whigham.

Na razie nie potwierdzono jeszcze dokładnej daty premiery serialu w serwisie Netflix.