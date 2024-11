Reżyser Elvisa myślał o Napoleonie i Aleksandrze Wielkim, ale wygrała Joanna d'Arc

fot. materiały prasowe

Reklama

Warner Bros. potwierdziło we wrześniu, że trwają prace nad filmem o Joannie d’Arc, ważnej postaci historycznej i bohaterce narodowej Francji. Produkcja zostanie oparta na powieści Blood Red, Sister Rose z 1974 roku autorstwa Thomasa Keneally'ego. Reżyserem będzie Baz Luhrmann, znany z takich produkcji jak Wielki Gatsby, Moulin Rouge! czy Elvis. Jak wyjaśnił sam twórca, czekał tylko na odpowiedni moment, by opowiedzieć tę historię:

"Prawie wziąłem na tapet Aleksandra Wielkiego, później zacząłem myśleć o Napoleonie, ale wreszcie zdałem sobie sprawę, że czekałem na odpowiedni czas, by opowiedzieć właśnie tę historię - dojrzewania nastolatki, rozgrywającą się podczas wojny stuletniej. Jest młodą dziewczyną z małego miasteczka, której udało się stanąć przed 25-letnim królem i powiedzieć: "Będziemy w stanie zjednoczyć ten kraj, a ty zostaniesz królem". Chodziło o tę inspirację i podniesienie na duchu. To tak jak teraz, gdzie obecne pokolenie potrzebuje zrobić to, co robiło pokolenie przed nami, czyli stworzyć przestrzeń, wypromować nowe głosy i świeżą energię, a także upewnić się, że będą tutaj, by przebić się przez ten skostniały świat."

To, co wyróżnia ten projekt, to fakt, że prace nad nim trwają już od kilku dobrych dekad.

"To coś, o czym mówił od jakichś 30 lat" - zdradziła Catherine Martin, żona i wspólniczka Luhrmanna.

Nie obsadzono jeszcze roli Joanny d’Arc. Luhrmann jest w trakcie szukania odpowiedniej osoby. Z kolei Martin przygotowuje się do opracowania scenografii i strony wizualnej filmu, odwiedzając ważne miejsce we Francji i czerpiąc z nich bezpośrednią inspirację. O wszelkich aktualizacjach będziemy was informować na bieżąco.