Joanna Kulig - polska aktorka pozuje z Anne Hathaway i Peterem Dinklage! Zdjęcia z planu She Came To Me

Joanna Kulig to utalentowana polska aktorka, którą widzowie mogli oglądać między innymi w filmie Zimna Wojna i popularnym serialu O mnie się nie martw. Przyszedł czas na jej hollywoodzki debiut, ponieważ zagra jedną z głównych ról w komedii romantycznej She Came To Me u boku samej Anne Hathaway. Artystka opublikowała w swoich mediach społecznościowych ujęcia z planu nowego projektu, na których widać jej czarno-białe odbicie w lustrze, a także wspólne zdjęcia z gwiazdorską obsadą. Zobaczcie sami!

Joanna Kulig - zdjęcia z planu She Came To Me

Na poniższych zdjęciach widać polską aktorkę z największymi gwiazdami Hollywood, takimi jak Anne Hathaway, znaną między innymi z Diabeł ubiera się u Prady, czy Peterem Dinklage, którego wielu fanów fantasy kojarzy jako Tyriona Lannistera z Gry o Tron. Joanna Kulig jest na nich uśmiechnięta i pełna energii. W obsadzie She Came To Me

Post udostępniony przez Joanna Kulig (@joannakulig_official)





She Came To Me - fabuła hollywoodzkiego filmu z Joanną Kulig

Film będzie opowiadał wielopokoleniową historię na tle Nowego Jorku. Śledzimy w niej między innymi losy kompozytora, który cierpi na utratę weny twórczej i dopiero na nowo odkrywa w sobie pasję po przygodzie na jedną noc, a także parę wyjątkowo uzdolnionych nastolatków, którzy próbują udowodnić rodzicom, że ich miłość może przetrwać do samego końca i nie jest to tylko chwilowa młodzieńcza miłostka.

She Came To Me - jakie gwiazdy w obsadzie?

Oprócz Joanny Kulig, Anne Hathaway i Petera Dinklage w obsadzie zobaczymy takie nazwiska jak Tahar Rahim, Marisa Tomei i Matthew Broderick. Rebecca Miller zajmuje się reżyserią.