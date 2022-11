Joanna Kulig w hollywoodzkim filmie akcji. Gra obok samego Michaela Keatona

foto. Piotr Molecki/TVN/East News

W Los Angeles ruszyły zdjęcia do nowego thrillera w reżyserii Michaela Keatona, w którym aktor gra także glowną tolę. Produkcja pod tytułem Knox Goes Away na podstawie scenariusza Gregory'ego Poiriera opowiada o płatnym zabójcy u którego lekarze zdiagnozowali szybko postępującą demencję. Mężczyzna nim straci kontakt z otaczającą go rzeczywistością chce naprostować swoje życie prywatne. W tym celu rusza na ratunek swojemu dorosłemu synowi. By tego dokonać, będzie musiał musiał wyprzedzić depczącą mu po piętach policję oraz zdążyć niż jego umysł straci kontakt z rzeczywistością.

Joanna Kulig w Hollywood

Jak udało nam się ustalić do obsady filmu dołączyła Joanna Kulig, która właśnie przebywa na planie i bierze udział w zdjęciach z Michaelem Keatonem. Nie wiemy jeszcze kogo gra oraz jak duża jest jej rola.

Za realizację odpowiedzą studia Brookstreet oraz Sugar23. Wśród producentów są Trevor Matthews, Nick Gordon, Michael Sugar, Ashley Zalta, Carter Stanton i Jillian Kay. Film ma trafić do kin w 2023 roku.