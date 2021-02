Mgła - powstanie sequel horroru z 1980 roku? John Carpenter komentuje

fot. materiały prasowe

John Carpenter w rozmowie z NME udzielił odpowiedzi na dwie ważne dla fanów horroru pytania. Reżyser rzucił nowe światło na premierę gorąco oczekiwanego Haloween zabija oraz odniósł się do kwestii możliwej kontynuacji horroru Mgła z 1980 roku.

Jeśli chodzi o kolejną odsłonę serii Halloween w reżyserii Davida Gordona Greena, w której ponownie zobaczymy Jamie Lee Curtis, John Carpenter wspomniał, że w związku z sytuacją epidemiczną w USA wciąż brana jest pod uwagę opcja premiery na VOD. Przypomnijmy, że na ten moment kinowa premiera Halloween zabija zaplanowana jest na 15 października 2021 roku. Sytuacja wciąż jest jednak dynamiczna.

Halloween zabija może trafić do widzów właśnie w taki sposób [na VOD], ponieważ kina są zamknięte. Tak wygląda rzeczywistość. To tragedia, ale to prawda.

John Carpenter odniósł się też do kwestii możliwej kontynuacji swojego horroru Mgła.

Trwają rozmowy odnośnie sequela Mgły. Trwają też rozmowy w sprawie sequeli kilku innych moich filmów. Z różnych przyczyn kontynuacje nie powstały do tej pory, ale rozmawiamy na ten temat, a ja jestem otwarty.

Chociaż powstanie kontynuacji Mgły nie jest jeszcze pewne, to zważywszy na sukces, jakim okazała się nowa odsłona serii Halloween, jest to wysoce prawdopodobne.