Diuna 3 - wiemy, kto zagra dzieci Paula Atrydy. To ważne postacie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Warner Bros. Pictures

Nowe informacje pochodzą od rzetelnego Nexus Point News. Na razie traktujemy je jako plotkę, ale doniesienia tego źródła zbyt często się potwierdzały, by je zignorować. Donoszą, że Nakoa-Wolf Momoa oraz Ida Brooke zagrają w filmie Diuna 3 odpowiednio Leto II oraz Ganimę – bliźnięta, które Paul Atryda miał z Chani.

Diuna 3 – przeskok w czasie

Z wcześniejszych doniesień wiemy, że Diuna 3 będzie mieć spory przeskok w czasie, dlatego poznamy bliźnięta jako nastolatki. Z przecieków dowiadujemy się, że Denis Villeneuve drastycznie zmienia historię znaną z książki Mesjasz Diuny, by wprowadzić na ekranie elementy z Dzieci Diuny.

Co ciekawe, Nakoa-Wolf Momoa to syn Jasona Momoy, który – jak sam aktor zapowiedział – powróci do roli Duncana z pierwszej części. Fani książki znają okoliczności fabularne tego powrotu. Dla młodzieńca będzie to aktorski debiut. Natomiast Ida Brooke dała się poznać wielu widzom w filmie z 2024 roku The Primrose Railway Children.

Sama obecność dzieci Paula i Chani w wieku nastoletnim to duża zmiana względem pierwowzoru literackiego. W Mesjaszu Diuny, czyli drugim tomie cyklu, bliźnięta pojawiają się dopiero na końcu, gdy się rodzą. Dopiero w kolejnym tomie – Dzieci Diuny – odgrywają ważną rolę. Leto II w powieści Bóg Imperator Diuny jest hybrydą człowieka i czerwia.

W potwierdzonej obsadzie są: Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Anya Taylor-Joy, Javier Bardem oraz Florence Pugh. Prace na planie rozpoczną się w 2025 roku.

Premiera Diuny 3 odbędzie się 16 grudnia 2026 roku.