Nie żyje John McAfee, twórca pierwszego komercyjnego antywirusa

John McAfee dał się poznać jako twórca pierwszego antywirusa przeznaczonego na rynek komercyjny. W 1987 roku założył firmę McAfee Associates i rozpoczął pracę nad stworzeniem oprogramowania zdolnego do wykrywania i eliminowania złośliwego kodu komputerowego. Jednak kariera McAfee’ego w branży cyberbezpieczeństwa nie trwała zbyt długo – już w 1994 roku programista sprzedał wszystkie udziały w firmie i od tego czasu nie miał wpływu na rozwój oprogramowania sygnowanego jego nazwiskiem.

Po odejściu z firmy McAfee nie zakończył swojego romansu z branżą technologiczną, przez lata aktywnie udzielał się podczas konferencji skupionych wokół tematyki bezpieczeństwa komputerowego. W ostatnich latach życia nie stronił także od sektora kryptowalutowego, aktywnie włączając się w promowanie tego alternatywnego środka płatności.

Najgłośniej o McAfee mówiło się jednak w kontekście jego pozatechnologicznych poczynań. W 2021 roku, kiedy żył w Belize, oskarżono go o wynajęcie płatnego zabójcy do zamordowania sąsiada. Z kolei w 2019 roku władze Dominikany oskarżyły go o szmuglowanie na jachcie broni oraz amunicji. Do więzienia w Hiszpanii trafił w wyniku oskarżeń wysuniętych przez amerykański wymiar sprawiedliwości, który zarzucił mu, że w latach 2014-2018 unikał płacenia podatków.

McAfee przebywał w barcelońskim więzieniu od października 2020 roku, gdzie czekał na decyzję w sprawie ekstradycji do Stanów Zjednoczonych. Został znaleziony martwy w swojej celi godzinę po wyrażeniu zgody na wydanie amerykańskim władzom. Śledczy podejrzewają, że popełnił samobójstwo.

Ekscentrycznym stylem życia McAfee interesowała się także branża filmowa – w 2016 roku studio Showtime Documentary Films nakręciło o nim film dokumentalny Gringo: The Dangerous Life of John McAfee.