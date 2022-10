Reżyser Predatora i Szklanej pułapki szykuje nowy film po prawie 20 latach. To epickie science fiction

Źródło: Rex Features/Fox

John McTiernan to kultowy reżyser, który w latach 80. szturmem wbił się do sfery popkultury swoimi filmami Predator oraz Szklana pułapka. Jednak ostatnim filmem, który nakręcił była Sekcja 8. z 2003 roku. Twórca został skazany na rok więzienia za okłamywanie agenta FBI w sprawie podsłuchiwania producenta filmowego Charlesa Rovena. McTiernan poszedł do więzienia w 2013 roku, ale w 2014 roku odsiedział resztę kary w areszcie domowym i ostatecznie ogłosił upadłość. Teraz powraca z nowym filmem. To widowisko science fiction pod tytułem Tau Ceti Foxtrot.

W rolach głównych w produkcji mają wystąpić Uma Thurman i Laurence Fishburne. Produkcja filmu rozpocznie się jesienią w Paryżu. Poniżej prezentujemy pierwszą grafikę koncepcyjną z widowiska.

Tau Ceti Foxtrot - grafika koncepcyjna

Fabuła filmu skupia się wokół grupy rebeliantów, którzy wyruszają na misję, aby zabić oligarchów i wojskowych tyranów terroryzujących rozdartą wojną planetę w odległym układzie Tau Ceti.