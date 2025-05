To oficjalne: Rambo powróci! Powstaje nowy film

fot. Orion Pictures

Ten projekt został ogłoszony przez Millenium Media, studio specjalizujące się w kinie akcji, które wypuściło m.in. Olimp w ogniu czy też filmy ze znanej serii Niezniszczalni. Za reżyserię Johna Rambo będzie odpowiadać Jalmari Helander, twórca Sisu i Polowania na prezydenta. Scenariuszem zajmie się duet w postaci Rory'ego Hainesa i Sohraba Noshirvaniego. Wcześniej panowie pracowali nad filmem DC, Black Adam. Zdjęcia mają rozpocząć się w październiku w Tajlandii.

O czym będzie nowy Rambo?

Szczegóły fabularne pozostają tajemnicą, natomiast John Rambo jest opisywany jako prequel filmu Rambo: Pierwsza krew z 1982 roku. Opowie on historię tytułowego protagonisty z wojną wietnamską w tle. Z tego powodu Sylvester Stallone nie może ponownie odegrać roli, a casting na jego następcę podobno już trwa. Pozostaje jednak możliwość ewentualnego cameo Sly'a w nadchodzącym filmie.

Rambo: Pierwsza krew - fabuła

Kultowy film kina akcji. John Rambo (Sylvester Stallone), żołnierz jednostek specjalnych Armii Stanów Zjednoczonych, bohater wojny w Wietnamie, po wojnie postanawia odnaleźć przyjaciela z frontu. W miasteczku, do którego dociera, wdaje się w konflikt z szeryfem. Po ucieczce z aresztu, rozpoczyna samotną wojnę ze ścigającą go policją i Gwardią Narodową. Powstrzymać go może tylko jego dawny dowódca Samuel Trautman (Richard Crenna), który szkolił Rambo w sztuce walki i przetrwania.

