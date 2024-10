John Scalzi i Wielkie Potwory. Nadchodzi nietypowa książka z kaiju

Vesper

Towarzystwo Ochrony Kaiju to kolejna powieść SF - po Kronikach Umierającej Ziemi Jacka Vance'a - która ukaże się w październiku nakładem wydawnictwa Vesper w serii Wymiary. Jest to powieść Johna Scalziego, popularnego autora, którego możecie kojarzyć chociażby z książki Wojna starego człowieka.

Bohaterem powieści jest Jamie Gray, który podczas pandemii traci pracę. Szczęśliwym trafem jego dawny znajomy proponuje mu zatrudnienie w organizacji zajmującej się ochroną zagrożonych gatunków. Pozbawiony perspektyw Jamie zgadza się i tak zaczyna się jego przygoda z kaiju.

Scalzi pisze lekko, z humorem i dystansem do podejmowanego tematu, nie inaczej jest w przypadku Towarzystwa Ochrony Kaiju. To książka przede wszystkim rozrywkowa, a dzieje się tu wiele: mamy tu akcję, przygodę, liczne nawiązania do popkultury, mamy gigantyczne potwory nie tego świata (choć te najgroźniejsze jak zwykle okazują się być z gatunku homo sapiens), mamy teorię wieloświatów, mamy COVIDową pandemię i wiele, wiele więcej.

Premiera powieści została zaplanowana na 23 października.

Towarzystwo Ochrony Kaiju - opis i okładka

Podczas epidemii COVID-19 w Nowym Yorku, Jamie Gray wiedzie nudny, pozbawiony jakichkolwiek emocji i wyzwań żywot jako dostawca jedzenia, którą uwięzieni w swoich domach mieszkańcy zamawiają za pomocą popularnej aplikacji. Wszystko zmienia się z chwilą, gdy dostarcza posiłek mężczyźnie którym okazuje się jego starym znajomym. Tom, który pracuje w jak sam to określa „organizacji chroniącej prawa zwierząt” prosi Jamiego o pomoc. Zespół z którym ma wyruszyć na misję terenową potrzebuje jeszcze jednego członka. Jamie, który tylko czekał na taką okazję, natychmiast się zgłasza.

Tom nie uprzedził jednak Jamiego, że zwierzęta, którymi zajmuje się jego zespół nie ma na Ziemi. Przyjemniej nie na naszej Ziemi. W alternatywnym wymiarze olbrzymie, przypominające dinozaury stworzenia nazywane Kaiju wędrują po ciepłym, pozbawionym niszczycielskiego wpływu ludzkości świecie. To największe i najniebezpieczniejsze pandy we wszechświecie. I mają kłopoty. A to wszystko dlatego że nie tylko „Towarzystwo Ochrony Kaiju” trafiło do alternatywnego świata. Inni też tam trafili i przez swoją nieostrożność mogą spowodować śmierć milionów mieszkańców naszej Ziemi.