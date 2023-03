John Wick 4 będzie hitem. Zapowiada się rekord otwarcia serii w box office

fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline, otwarcie Johna Wicka 4 w Ameryce Północnej będzie rekordem serii. Na ten moment szacuje się otwarcie w wysokości 60-70 mln dolarów. Dla porównania debiut Johna Wicka 3 w box office zamknął się w kwocie 56,8 mln dolarów. Ostatecznie trójka zebrała 171 mln dolarów z Ameryki Północnej i po zsumowaniu wszystkich wpływów 328,3 mln dolarów z całego świata. Wygląda na to, że czwórka ma szansę to przebić. Budżet to 90 mln dolarów.

John Wick 4 - opis fabuły

Cena za głowę Johna Wick znowu rośnie, gdy bohater walczy z organizacją zwaną High Table w różnych miejscach globu. Poszukuje on najpotężniejszych graczy świata przestępczego od Nowego Jorku, przez Paryż i Osakę, skończywszy na Berlinie.

John Wick 4

John Wick 4 - obsada

W tytułową rolę ponownie wciela się Keanu Reeves. W obsadzie są także Ian McShane, Lance Reddick, Shamier Anderson, Bill Skarsgard, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins, Clancy Brown i Donnie Yen.

John Wick 4 - premiera w kinach 24 marca 2023 roku.