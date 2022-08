John Wick 4 - Chad Stahelski o reżyserowaniu walki Donnie Yen vs. Keanu Reeves

materiały prasowe

Za kamerą filmu John Wick 4 ponownie powraca współtwórca serii Chad Stahelski. Opracowuje on także wszystkie sceny akcji i zajmuje się ich reżyserią. Główną rolę ponownie gra Keanu Reeves, natomiast w obsadzie jest także Donnie Yen, legenda kina akcji. Dojdzie do starcia dwóch znakomitych aktorów, którzy zjedli zęby na kopaniu przeciwników na dużym ekranie i między innymi o tym wypowiedział się reżyser w jednym z wywiadów.

Stahelski został zapytany o to, jak czuł się pracując z dwiema legendami kina akcji i czy była jakaś dodatkowa presja, aby dobrze zrealizować tę scenę. Przyznał, że był nieco oszołomiony i poczuł się, jakby znowu miał 18 lat. Ekscytacja z oglądania w bliskiej odległości mistrzów kopanego kina akcji na pewno była dla niego spełnieniem marzeń. Dodał, że całe jego doświadczenie w pracy nad choreografią i scenami walk doprowadziło go do momentu, w którym mógł pracować nad postacią Yena w sposób bardzo intymny, aby uczynić sceny z jego udziałem doskonałymi.

Chociaż dla Stahelskiego było to ogromne wyzwanie, dla Yena prawdopodobnie był to kolejny dzień w biurze. Reżyser Johna Wicka 4 wspomina, że doświadczenie aktora było bardzo pomocne, a do tego nie było widać mimo jego wieku, że stracił na szybkości. "Wciąż szybki jak cholera" - powiedział twórca dodając, że aktor dał mnóstwo energii do tak długo oczekiwanej sceny z Reevesem.

Stoję pomiędzy nimi, masz Donniego Yena i Keanu Reevesa, a ty dotykasz ich wszystkich rękoma, blokując ciosy. I myślisz sobie "Jasna cholera. Oni są naprawdę prawdziwi".

Stahelski dodaje, że walka między nimi będzie wyjątkowa, bo chcieli mieć pewność, że widzowie zostaną zaskoczeni. Wiele z charakterystycznych ruchów Yena i Reevesa widzowie już znają, więc chcieli do ich choreografii zaimplementować coś, co wyróżni tę walkę od ich wielu pozostałych. Dowiadujemy się więc, że Yen ma walczyć nie tylko mieczem, ale także bronią palną, natomiast John Wick otrzyma samurajski miecz.

W obsadzie są także Ian McShane, Lance Reddick, Shamier Anderson, Bill Skarsgard, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins i Clancy Brown.

John Wick 4 - premiera w marcu 2023 roku.