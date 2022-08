W trójkącie - zwiastun i jeden z najciekawszych plakatów ostatnich lat promują film nagrodzony Złotą Palmą

materiały prasowe

W trójkącie jest nowym filmem Rubena Östlunda, który nagrodzony został po raz drugi canneńską Złotą Palmą. Tym razem reżyser zabiera nas w szalony rejs luksusowym statkiem w towarzystwie gwiazdy Instagrama (Charlbi Dean) oraz początkującego modela (Harris Dickinson). Nie będą jednak jedynymi bohaterami, bo na pokładzie znajdziemy wiele specyficznych osobowości, które w większości łączy jedno - olbrzymie pieniądze.

Östlund nie byłby sobą, gdyby rejs statkiem nie zamienił się w coś niespodziewanego. Dojdzie do wielu zwrotów akcji, a reżyser wykorzysta wszystkie te okazja do komentowania postaw elity. Do sieci trafił pierwszy zwiastun, który przy okazji ujawnia datę premiery. Na świecie W trójkącie zadebiutuje 7 października, natomiast w Polsce film pojawi się prawdopodobnie na początku 2023 roku.

W obsadzie są także Woody Harrelson, Zlatko Buric, Oliver Ford Davies oraz Iris Berben. Poniżej możecie zobaczyć także wyjątkowy plakat, który w oryginalny sposób zapowiada zwycięzcę Złotej Palmy.

materiały prasowe