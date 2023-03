John Wick 4 - film miał trwać dłużej niż Avatar: Istota Wody. Znamy oryginalną długość

fot. materiały prasowe

John Wick 4 ma być najdłuższym filmem we franczyzie. Czas trwania to aż 2 godziny i 50 minut. Choć jest to imponujący wynik w porównaniu z poprzednimi częściami, to wciąż o wiele mniej, niż pierwsza wersja. Jaka była oryginalna długość filmu?

Chad Stahelski, który wyreżyserował produkcję, przyznał że początkowo John Wick: Chapter 4 trwał prawie cztery godziny. W rozmowie z IndieWire zdradził, że było to dokładnie 3 godziny i 45 minut. Dla porównania nawet Avatar: Istota Wody trwał 3 godziny i 10 minut.

Filmowiec dodał, że niestety, ten oryginalny czas trwania wydawał się dokładnie taki długi, jaki był, więc musieli nanieść wiele poprawek.

Nasze pierwsze cięcie trwało 3 godziny i 45 minut. I dokładnie tak długie wydawało się w trakcie seansu. Pomyśleliśmy wtedy, że mamy przerąbane.

Ostatecznie ekipa filmowa musiała wyciąć to, co nie było potrzebne, sprawić, by nic się nie powtarzało i skompresować całość. Patrząc na pierwsze recenzje krytyków, musiało to wyjść na dobre filmowi, ponieważ na dzień 23 marca 2023 roku John Wick 4 ma 95% pozytywnych opinii w serwisie Rotten Tomatoes.

