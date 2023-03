John Wick 4 - finałowe prognozy box office. Będzie rekord serii

fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline, John Wick 4 ma zanotować globalne otwarcie w box office w wysokości 115 mln dolarów (poprzedni należał do trójki z wynikiem 93,7 mln dolarów). Będzie to rekord najwyższego debiutu w historii całej serii. W Ameryce Północnej zamknie się to w kwocie 65-70 mln dolarów, a ze świata ma być to 45 mln dolarów. Film nie ma premiery w każdym miejscu jednocześnie, bo wejdzie do 71 krajów. Nie jest wykluczone, że po tak kapitalnych recenzjach krytyków oraz pierwszych widzów ta kwota jedynie wzrośnie.

Dla porównania John Wick 3 zadebiutował w Ameryce Północnej z kwotą 56,8 mln dolarów (ostatecznie 171 mln dolarów z tego rynku). Ze świata zebrał 36,9 mln dolarów podczas weekendu otwarcia, więc czwórka też notuje lepszy wynik (razem zebrano 328,3 mln dolarów). Po podsumowaniu wpływów miał 588,7 mln dolarów przy budżecie 75 mln dolarów. Jest to najbardziej dochodowy film serii i wszyscy twierdzą, że czwórka pomimo 3-godzinnego czasu trwania pobije ten wynik.

Ważną rolę będą odgrywać recenzje. John Wick 4 ma 93% pozytywnych opinii krytyków, co jest najlepszym wynikiem serii. To ostatecznie też wpływa na zwiększenie wpływów w box office.

W drugim weekendzie Shazam! 2 ma zanotować wysoki spadek w wysokości 60% i zebrał 12 mln dolarów. Wyniki ze świata nie są znane.