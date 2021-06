John Wick 4 - Hiroyuki Sanada z Westworld w obsadzie

fot. materiały prasowe

Obsada filmu John Wick: Chapter 4 robi się coraz ciekawsza. Hiroyuki Sanada dołączył do obsady, ale nie wiemy, kogo dokładnie ma zagrać. Sanada grał w wielu dobrych filmach, ale najbardziej możemy kojarzyć go z serialu Westworld, W stronę słońca, Ostatni samuraj czy Wolverine. Ostatnio grał w filmie Mortal Kombat, w którym był uważany za największy atut produkcji.

Choć Sanada jest kojarzony jako dobry aktor dramatyczny, jest on też wyszkolony w sztukach walki. Często na ekranach grał samurajów, dzięki czemu mógł pokazywać swoje umiejętności. Zagrał niedawno w Bullet Train w reżyserii Davida Leitcha, współtwórcy Johna Wicka, więc dla Sanady jest to ciekawy czas, by pokazać fanom do czego jest zdolny na ekranie.

W obsadzie są już Keanu Reeves, Donnie Yen, Rina Sawayama i Shamier Anderson. Prace na planie ruszą latem 2021 roku i zdjęcia będą kręcone we Francji, w Japonii i w Niemczech. Za kamerą ponownie Chad Stahelski, który w oświadczeniu podkreśla, że podziwia Sanada jako aktora oraz osobę pokazującą sztuki walki na ekranie.