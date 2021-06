Mortal Kombat 2 - kto zagra Johnny'ego Cage'a? Zaskakujący kandydat z plotki

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. WBIE

Plotka na temat Mortal Kombat 2 pochodzi od Daniela Richtmana, który zamieścił ją na swoim Patreonie. Choć jest on wiarygodnym źródłem, traktujemy to jako plotkę. Nikt jej nie potwierdza ani nie dementuje. Według niego kandydatem do roli Johnny'ego Cage'a jest dość nieoczekiwany aktor - Charlie Hunnam, doskonale znany z serialu Synowie Anarchii. Na razie nie wiadomo, czy została złożona formalna propozycja czy po prostu jest ich kandydatem.

Na pierwszy rzut oka aktor znany z filmów Pacific Rim i Król Artur: Legenda miecza wydaje się nie pasować do sequela tytułu opartego na walkach. Okazuje się jednak, że Charlie Hunnam w późniejszym etapie życia zafascynował się sztukami walki i zaczął je trenować. W 2018 roku zdobył niebieski pas w brazylijski Jiu-Jitsu pracując z samym Riganem Machado. Trenuje też boks i swego czasu mówił otwarcie, że chce trenować Muay Thai w Tajlandii i Wing Chun w Chinach, ściślej w klasztorze mnichów Shaolin. Na obecną chwilę nie wiadomo, czy aktor rozpoczął się te treningi. Prywatnie jest też fanem MMA.

W fanowskich spekulacjach pojawiali się też tacy aktorzy jak Chris Pratt oraz gwiazda kina akcji Scott Adkins, którego umiejętności są niepodważalne.