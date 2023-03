John Wick 4 zapowiada się wybornie. Są recenzje krytyków

materiały prasowe

John Wick 4 reżyserowany jest przez Chada Stahelskiego, współtwórcę serii, a czwarta część będzie mieć nie tylko wysoki budżet 90 mln dolarów, ale też czas trwania prawie trzech godzin. Czy będzie to wyzwanie dla widzów, a może sama przyjemność? Do sieci trafiły recenzje krytyków.

Na portalu Rotten Tomatoes film ma na ten moment 88% pozytywnych recenzji (21 pozytywnych i 3 negatywne), co przekłada się na średnią ocenę na poziomie 8.20/10. Zacznijmy wyjątkowo od negatywnych, bo z nich możemy dowiedzieć się, że jeśli ktoś nie był wcześniej fanem serii John Wick, to czwórka nie odmieni jego zdania. To dalej napakowany brutalną akcją film, ale nie ma tutaj satysfakcjonującej fabuły. Widać, że tej odsłony nie pisał Derek Kolstad. John Wick 4 jest trudny do śledzenia i nie wciąga, bo bardziej przypomina montaż popisów kaskaderskich niż prawdziwy film. Jedna z krytyczek zauważyła też, że zakończenie mocno idzie w stronę marvelizacji, czego nie odbiera jako pozytyw.

Jeśli zaś chodzi o pozytywne recenzje, to tutaj zwraca się uwagę na fakt, że metraż filmu w ogóle nie przeszkadza - widowisko jest wypełnione po brzegi i jest większy od swoich poprzedników pod każdym względem. Zdaniem jednego z krytyków nie jest tak spójny i końcówka nie jest tak zwarta, ale to wciąż kolejny bardzo dobry rozdział tej historii. Kiedy John Wick 4 się rozkręci, trzyma nogę na gazie i ani myśli puszczać. Inny z krytyków dziwi się, jak może tak dobrze działać prawie trzygodzinny film pełen hałasu, bzdur i pozbawiony sensownej fabuły. A jednak, widowisko działa kapitalnie i określane jest jako skrzyżowanie filmów Sergio Leone z Johnem Woo. Padają też głosy, że to najlepsza z kontynuacji w tej serii, a widzowie kochający akcję będą ponownie zachwyceni.

John Wick 4 - galeria

John Wick 4

W tytułową rolę ponownie wciela się Keanu Reeves. W obsadzie są także Ian McShane, Lance Reddick, Shamier Anderson, Bill Skarsgard, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins, Clancy Brown i Donnie Yen.

Zobacz także:

John Wick 4 - premiera w kinach 24 marca 2023 roku.