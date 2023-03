John Wick 4 - opinie w sieci. Dziennikarze zdumieni tym, jakie to dobre!

fot. materiały prasowe

John Wick 4 to najlepszy film akcji ostatniej dekady. To zdanie dziennikarzy, którzy mieli już okazję obejrzeć to prawie trzygodzinne widowisko. Co ciekawe, wszyscy podkreślają, że tempo opowiadania historii jest znakomite. Podobno długi czas trwania produkcji w ogóle nie jest odczuwalny. Po seansie chce się jeszcze więcej!

John Wick 4 - opinie

Na ten moment wszyscy dziennikarze są zachwyceni i trochę zdumieni, bo mało kto spodziewał się, że czwarta część będzie najlepsza z całej tak dobrze ocenianej serii. Chad Stahelski i jego ekipa znów imponują – świetnie rozwijają świat, który staje się jeszcze bardziej interesujący i fascynujący. Pada porównanie do greckiej tragedii. W historii ważne są relacje pomiędzy postaciami, a nawet miłość. Jeśli chodzi o fabułę, jest niezwykle ciekawie i emocjonująco. W czwartej części ten świat jeszcze nabiera koloru. Dziennikarze mówią, że jest scena po napisach, którą każdy widz powinien obejrzeć.

To festiwal kina akcji na nowym, niespotykanym do tej pory poziomie. Chad Stahelski i jego kaskaderzy są wulkanami kreatywności, bo tak spektakularnych, niesamowitych i kapitalnie nakręconych scen jeszcze w kinie nie widzieliśmy. To według dziennikarzy wznosi się poziom jeszcze wyższy niż pierwsze trzy części. Sceny akcji są tak skomplikowane, że dziennikarze zastanawiają się, jak można było je nakręcić w sposób bezpieczny dla ludzi. Jeden krytyk zwraca uwagę, że po tym filmie już nigdy nie spojrzymy na schody w taki sam sposób. Podsumowują to krótko: przy scenach akcji szczęka opada z wrażenia! Gwarantują mocne uderzenie adrenaliny i emocji.

Wszyscy są zgodni, że Donnie Yen kradnie ten film. Jest charyzmatyczny i świetny w scenach akcji, czyli daje nam wszystko to, czego fani gatunku oczekują. Sam Donnie wspominał, że to pierwszy hollywoodzki film, na planie którego tak dobrze mu się pracowało. Najwyraźniej to przełożyło się na efekt na ekranie.

Dawid Muszyński, nasz redaktor naczelny, widział już nową część i jest zachwycony:

Świetne zwieńczenie wspaniałej serii. Nie czuć tych prawie trzech godzin. Do tego mamy wspaniałe choreografie walk, które wciąż potrafią zaskakiwać. To nie są jakieś recyklingowane wersje tego, co już w tej serii widzieliśmy.

John Wick 4 - premiera w kinach już 24 marca 2023 roku.

21 rzeczy, które sprawiają, że Keanu Reeves jest najfajniejszym człowiekiem pod słońcem