John Wick 5 powstanie później. Jak długo poczekamy?

Fot. Materiały prasowe

John Wick 4 już zaraz na ekranach, a pamiętamy, że John Wick 5 został zapowiedziany. Chad Stahelski jednak w nowym wywiadzie przestrzega, by nie oczekiwać tego filmu zbyt szybko. Mówi otwarcie, że na ten moment dają Johnowi Wickowi odpocząć.

Zwraca uwagę, że gdy John Wick 4 zadebiuuje we wrześniu Japonii, a ponownie jak poprzednie części, jest to ostatni kraj, który będzie mieć premierę widowiska, wówczas usiądą z Keanu Reevesem i spiszą wstępne pomysły na serwetkach. A jakiś czas później, gdy odpoczną, wówczas zajmą się realizacją Johna Wicka 5.

Co prawda, Stahelski już wcześniej sugerował, że on osobiście już kończy z tą serią, ale i tak wraca za kamerą. Ma on jednak mnóstwo projektów, z którym jest związany jako reżyser, więc na nudę w przerwie pomiędzy kolejnymi przygodami Wicka narzekać nie będzie.

John Wick 4

John Wick 5 - kiedy premiera?

Pierwotnie studio Lionsgate chciało, aby John Wick 4 i 5 były kręcone jednocześnie, ale potem te plany się zmieniły. Przypomnijmy, że minęły cztery lata od trzeciej części, więc można zakładać, że ta przerwa przed piątką może być podobna.

John Wick 4 - premiera w polskich kinach odbędzie się 24 marca 2023 roku.