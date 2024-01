John Williams nie idzie na emeryturę. 91-letni kompozytor dalej będzie pracować

fot. Lucasfilm

Reklama

John Williams wycofuje się z planów na emeryturę. Mówiąc o swoich słowach z 2023 roku, twierdzi, że nie lubi głośnych i wielkich oświadczeń, który mają finalizować coś i zamykać drzwi.

- Jeśli powiedziałem coś w tym stylu bez kontekstu, wycofuje się z tego - mówi kompozytor.

John Williams tłumaczy, że jeśli pojawi się jakiś film, który bardzo go zainteresuje i będzie można dopasować go do jego kalendarza, nie ma zamiaru wykluczać pracy przy takim projekcie.

- Wszystko jest możliwe. Wszystko jest przed nami. Powstrzymują nas tylko nasze własne ograniczenia. Mówiąc prosto: lubię pozostawać otwartym na wszystko.

Wspominając o jego terminarzu, 91-letni kompozytor cały czas jest bardzo aktywny. Tworzy swoją własną oryginalną muzykę, która nie jest związana z kinem oraz już w styczniu ma zaplanowane koncerty w Londynie oraz w Wiedniu, na których będzie dyrygować orkiestrą. Ma nawet już zaplanowane występy w Berlinie na 2025 rok. Pomimo wieku John Williams nie zwalnia tempa.

John Williams to żywa legenda muzyki filmowej. Stworzył muzykę do takich klasyków jak seria Star Wars, Park Jurajski, Szczęki, seria Indiana Jones, Szeregowiec Ryan, Lista Schidlera czy seria Harry Potter. Można wymieniać godzinami.