Part 7 Jojo z pierwszym zwiastunem. Jesteście gotowi na szalone wyścigi konne?

Pojawił się zwiastun kolejnego sezonu Jojo Bizarre Adventure. Nowa historia będzie rebootem, który opowie o niesamowitym wyścigu konnym na Dzikim Zachodzie, w trakcie którego czekają nas pojedynki na supermoce i biblijna intryga.
Tomasz Hudyga
Tagi:  anime 
zwiastun jojo: steel ball run
Jojo Bizarre Adventure
Warner Bros opublikowało pierwszy zwiastun oczekiwanej adaptacji kolejnego partu mangi Jojo Bizarre Adventure. Zarówno komiks jak i jego adaptacja są znane z ekscentrycznie wyglądających i wypowiadających się postaci, które pojedynkują się ze sobą przy użyciu różnorodnych i dziwacznych supermocy. Seria stała się niezwykle rozpoznawalna dzięki memom i absurdalnej fabule, ale także niezwykle epickich i rozbudowanych scenach walk. Nowy sezon anime zaadaptuje historę Steel Ball Run, który jest swoistym rebootem dla całej serii, pokazującym alternatywne wersje bohaterów z pierwszych sezonów.

Jojo Bizarre Adventure: Steel Ball Run - zwiastun

Jojo Bizarre Adventure: Steel Ball Run dzieje się w czasach Dzikiego Zachodu, a cała akcja skupia się na gigantycznym wyścigu konnym, który ma przebiegać przez całe Stany Zjednoczone, od zachodniego do wschodniego wybrzeża. Nagrodą za wygranie konkurencji ma być 50 milionów dolarów. Do wydarzenia dołączają najróżniejsze dziwaczne persony, przez tajemniczego Włocha Zeppeliego posługującego się dziwnymi mocami, przez niepełnosprawnego jeźdzca Johnny'ego Joestara, aż po brytyjskiego nadętego czempiona Diego Brando. Jednak bardzo szybko okazuje się, że za wyścigiem kryje się większa intryga...

Anime zostało zapowiedziane na 2026 rok.

Tomasz Hudyga
