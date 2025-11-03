Reklama
Wspomnienia Anthony'ego Hopkinsa jeszcze w listopadzie

Już nie bawem do księgarń trafią wspomnienia Anthony'ego Hopkinsa, jednej z największych gwiazd światowego kina.
Tymoteusz Wronka
Tymoteusz Wronka
Tagi:  anthony hopkins 
wspomnienia marginesy biografia
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia fot. Orion Pictures
W zapowiadanej przez wydawnictwo Marginesy książce słynny aktor Anthony Hopkins będzie dzielił się wspomnieniami ze swojej bogatej i długiej kariery.

Urodzony w 1937 roku Anthony Hopkins opisuje zarówno swoje dzieciństwo i dorastanie, jak i początki kariery aktorskiej czy największe sukcesy - zarówno na scenie, jak i na ekranie. Widzowie kojarzą go najczęściej np. z roli Hannibala Lectera z Milczenia owiec czy Thora z filmów z MCU, ale ma on na koncie dziesiątki wybitnych ról.

Wspomnienia zatytułowane We Did Ok, Kid: A Memoir ukażą się 12 listopada.

Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia - opis i okładka

Daliśmy radę, chłopaku. WspomnieniaŹródło: Marginesy

Szczere i żarliwe wspomnienia ikony filmu i skomplikowanego człowieka, który od ponad sześćdziesięciu lat inspiruje widzów wybitnymi rolami

Anthony Hopkins urodził się i wychował w Port Talbot, walijskim miasteczku przemysłowym. Dorastał w czasach wojny i kryzysu, otoczony mężczyznami, którzy unikali okazywania emocjonalnej wrażliwości. Był słabym uczniem, więc koledzy, rodzice i nauczyciele mieli go za nieudacznika i nie wróżyli mu świetlanej przyszłości. Jednak pewnego sobotniego wieczoru ten lekceważony chłopiec obejrzał adaptację Hamleta z 1948 roku, a ta wzbudziła w nim niezrozumiałą jeszcze pasję i poprowadziła ścieżką, której nikt dla niego nie przewidywał.

Sir Anthony szczerze i zajmująco opisuje kolejne etapy kariery, ukazując genezę swoich najbardziej znanych ról. Dzięki monologowi Jaga z Otella dostał się na prestiżową Royal Academy of Dramatic Art, pod skrzydła samego Laurence’a Oliviera. Z Richardem Burtonem zetknął się po raz pierwszy w dzieciństwie, w domu nauczycielki rysunku, a później stanął z nim twarzą w twarz w teatralnej garderobie przed spektaklem Equus – już jako pełnoprawny aktor. Do stworzenia niezapomnianej kreacji w Królu Learze wykorzystał zaś stoicyzm ojca i dziadka.

Uczciwie przedstawia również wzloty i upadki w życiu osobistym. Uzależnienie zniszczyło jego dwa pierwsze małżeństwa i relacje z jedynym dzieckiem. Przez alkohol prawie umarł. To doświadczenie sprowadziło go ostatecznie na drogę trzeźwości, z której nie zszedł od niemal pół wieku. Podobnie jak inni mężczyźni w jego rodzinie, nieustannie zmaga się z pragnieniem samotności i unika bliższych relacji z obawy przed zranieniem. Z upływem lat coraz więcej myśli o własnej śmiertelności, przygotowując się na odkrycie tego, co jego ojciec nazywał Wielką Tajemnicą.

Przez całe życie, zarówno w momentach dotkliwej straty, jak i chwilach wyjątkowej radości, sir Anthony’emu towarzyszy jeden stały element: zdjęcie trzyletniego Tony’ego. Uchwycono na nim moment, w którym dostał drugą szansę na szczęście, cichą zapowiedź błędów, które miał popełnić, i niezliczonych możliwości, które miały się przed nim otworzyć. Dziś od tego niespokojnego dziecka dzieli go spory dystans i spoglądając na tę fotografię, z dumą mówi: „Daliśmy radę, chłopaku”.

Źródło: Marginesy

