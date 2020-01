Jojo Rabbit - scenariusz dostępny w sieci

Jojo Rabbit to film, który został zgłoszony do najważniejszych nagród, więc z tego powodu scenariusz został udostępniony w sieci, tak jak przy wielu innych produkcjach.

Bohaterem jest Jojo Betzler, który zostaje przymuszony do bycia częścią oddziału Hitlerjugend złożonych z młodych ludzi, ale do końca do nich nie pasuje. Inspiruje się swoim wyobrażonym zwariowanym przyjacielem, Adolfem Hitlerem (w tej roli sam reżyser Taika Waititi). Kiedy Jojo dowiaduje się, że jego matka ukrywa Żydówkę imieniem Elsa, przekonania są poddane próbie.

Przypomnijmy, że film zdobył dwie nominacje do Złotego Globu w kategorii najlepsza komedia oraz najlepszy aktor Roman Griffin Davis grający Jojo.

Jojo Rabbit - premiera w Polsce odbędzie się 24 stycznia 2020 roku.