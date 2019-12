Najlepsze filmy 2020 roku [lista aktualizowana]

Najlepsze filmy 2020 roku to artykuł, w którym, jak co roku, wymieniamy naszym zdaniem najlepsze propozycje pojawiające się w ciągu 12 miesięcy. Pod uwagę bierzemy filmy wyświetlane na ekranach kin oraz mające premiery w platformach streamingowych. Nie zamykamy się na jakiś określony gatunek, czy formę - znajdzie się tu miejsce dla świetnego kina rozrywkowego, jak i wybitnych filmów artystycznych.J

Artykuł zostanie podzielony ostatecznie na 12 stron, gdzie każda będzie odnosić się do jednego miesiąca. Aktualizacja nastąpi po zakończeniu ostatniego weekendu danego miesiąca, gdzie trafią kolejny wyróżniane przez nas propozycje.

Najlepsze filmy 2020 roku

Mamy nadzieję, że nasze zestawienie filmów, które wysoko oceniamy przypadnie Wam do gustu i będziecie korzystać oraz polecać znajomym. Jeśli uznacie, że pominęliśmy coś naprawdę wybitnego, dajcie znać - sprawdzimy dany tytuł i odpowiemy Wam w komentarzu, czy go dodamy. Biorąc pod uwagę coraz większą ofertę filmów w VOD, nie jest wykluczone, że siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie obejrzeć wszystkiego, co będzie udostępniane. A tak dzięki Wam mamy nadzieję nie ominąć czegoś wartościowego.

Najlepsze filmy 2020 roku - styczeń

Styczeń to mieszanka kina artystycznego z komercyjnym zacięciem. Wiele dobra będzie na ekranach, ale o jednym tytule nie będziecie w stanie zapomnieć: 1917. Arcydzieło kina wojennego, które opowiada historię I wojny światowej w sposób świeży i na długo zapadający w pamięć. Mowa o wybitności kina na poziomie Szeregowca Ryana. Co w styczniu 2020 oceniamy najwyżej? Oto nowe filmy, które na początku roku 2020 powinny znaleźć się na Waszej liście obowiązkowych seansów.

Sokół z masłem orzechowym

Jest to coś innego, niż się wydaje, bo oto kino drogi nietypowej i zarazem tętniący życiem buddy movie (podgatunek o kumplach), który unika znanych tropów i oczywistych zagrań gatunku. Jest w tym dramat, komizm i absurd, a tercet aktorski - LaBeouf, Gottsage i Johnson prowadza widza w kontraście do fabularnego tła. Ich relacja jest pełna czułości i pozbawiona nawet ułamka fałszu. Sokół z masłem orzechowym to film, o którym długo nie zapomnicie. Ocena: 8/10

Recenzja filmu Sokół z masłem orzechowym - przeczytaj

Judy

Film o Judy Garland jest przede wszystkim aktorskim popisem Renee Zellwegger, dla której ta mistrzowska rola jest powrotem do najwyższej klasy po latach przerwy. Nie będziemy Was oszukiwać - pod względem realizacji to biografia, jaką Hollywood lubi robić. Zgodna ze standardami gatunku i posiadająca wszystkie elementy na swoim miejscu. To po prostu koncert jednej aktorki w bardzo charakterystycznej postaci, którą kamera wszędzie śledzi i chociaż przez to, nie zawsze jest czas, by wątki drugoplanowe mogły wybrzmieć, nie ma to znaczenia. Judy ogląda się świetnie i potrafi poruszyć. Ocena: mocne 7/10.

Recenzja filmu Judy - przeczytaj

Jojo Rabbit

Satyra Taiki Waititiego to lekcja z humanizmu o tym, jak odnaleźć siebie w świecie bezlitosnej indoktrynacji i niszczonych relacji międzyludzkich. Twórca Thor: Ragnarok łączy swój bezpretensjonalny humor z odważnymi pomysłami o ludzkiej naturze. Film bawi i rozczula, ale przestrzegamy - nie jest to propozycja dla każdego. Z uwagi na specyficzność reżysera i jego decyzji, satyra dla jednych może być niezabawna i nudna, dla innych zbyt bezpieczna, ale koniec końców, pokazuje to, jak Waititi w swoim dziwacznym stylu stworzyć coś, co stara się wymykać wszelkim normom. I taki jest Jojo Rabbit. Ocena: mocne 7/10.

Recenzja filmu Jojo Rabbit - przeczytaj

1917

Kino totalne, które udowadnia, że filmy wojenne mogą być jeszcze opowiadane w nowatorski i świeży sposób. Sam Mendes, reżyser i współscenarzysta, postawił na realizm piekła wojny, gdzie nie ma idealistycznych figur patriotów, ale ludzie walczący o przetrwanie. Jest to rzecz kapitalnie zagrana, która w sposób nieprawdopodobnie ekscytuje, przeraża i porusza emocje jednocześnie. A do tego jest prawdopodobnie jednym z najpiękniej zrealizowanych filmów wojennych w historii. Fenomenalne zdjęcia Rogera Deakinsa są dopieszczone i pokazują ogrom I wojny światowej w skali, jakiej jeszcze na ekranie nie widzieliśmy. To taka propozycja, która od razu staje się klasyką gatunku, do której często będziemy wracać. Ocena: 9/10.

Recenzja 1917 - przeczytaj

Proxima

Oto historia o walce i pierwotnej sile, jaką jest macierzyński instynkt, który nie jest manifestem feminizmu w bezrefleksyjnym hollywoodzkim stylu. Oglądamy różne oblicza miłości, które wchodzą w intymne emocjonalnie rejony z wyczuciem i zrozumieniem. Wiele w tym emocji i prawd życiowych, o których trudno zapomnieć po seansie. Być może wielka w tym zasługa świetnej roli Evy Green, która miota się w emocjach, pokazując jak wybitną jest aktorką. Ocena: 8/10.

Recenzja filmu Proxima - przeczytaj

